Morgan Rogers foi o herói da reviravolta operada pelo Aston Villa na casa do Leeds, onde venceu por 2-1, resultado que lhe permite subir ao quarto lugar da Premier League.

O internacional inglês, de 23 anos, marcou aos 48 e aos 75 minutos, sendo que o segundo golo surgiu na sequência de um livre batido forma exímia.

Antes de Rogers assumir o papel principal, o Leeds até marcou primeiro, por Lukas Nmecha (8 minutos), num lance polémico envolvendo o guarda-redes do Aston Villa, Emiliano Martínez.

Completada a reviravolta, o Leeds foi em busca do empate e chegou a festejar o 2-2 aos 77 minutos, mas o lance foi anulado porque Calvert-Lewin marcou com a mão.

A segunda vitória seguida na Premier League deixa o Aston Villa isolado, à condição, no quarto lugar da tabela, ficando à espera do que fará o Tottenham diante do líder Arsenal, a partir das 16h30 deste domingo. O Leeds ocupa o 18.º posto, com 11 pontos.

