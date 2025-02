Um golo de Angeliño, no tempo de compensação, permitiu à Roma travar o líder da Serie A, Nápoles (1-1), que assim não tira partido das escorregadelas dos principais rivais na corrida pelo Scudetto, na 23.ª jornada.

Os napolitanos, que entraram no Olímpico a saber dos empates de Inter (1-1 com o AC Milan) e Atalanta (1-1 com o Torino), adiantaram-se no resultado com um belo golo de Spinazzola, que fez um chapéu a Svilar.

Na segunda parte, a Roma esteve mais atrevida e, já depois de Leandro Paredes ter rematado ao ferro, Angeliño, no tempo de compensação, evitou a derrota da equipa comandada por Claudio Ranieiri, que é nona classificada, com 31 pontos.

No comando da tabela continua o Nápoles, com 54 pontos, mais três do que o segundo classificado, Inter, que tem, no entanto, menos um jogo disputado.

A Roma é o adversário do FC Porto no play-off de acesso da Liga Europa, que arranca no dia 13 de fevereiro, no Estádio do Dragão.