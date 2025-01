Apesar de ter somado, em Como (1-2), a primeira vitória na Serie A italiana como treinador do AC Milan, Sérgio Conceição não ficou muito satisfeito com a exibição da sua equipa.

«Temos de melhorar muito. Há algumas coisas que não estão bem, e eu digo isto também aos jogadores. Não podemos sofrer golos. Ainda há muito para crescer. Posso falar durante duas horas, mas se eles não colocarem certas coisas na cabeça, fica difícil», referiu o treinador português, após o encontro.

Bem ao seu estilo, Sérgio Conceição já havia sido frontal nos momentos que antecederam a partida. «Sinceramente, não gosto de fazer estas entrevistas meia hora antes do jogo. Peço desculpa, mas sou assim», partilhou.

O AC Milan deu a volta ao Como (1-2), com golos de Theo Hernández e do internacional português Rafael Leão, e subiu ao sétimo lugar da Liga italiana, com 31 pontos.