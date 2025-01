E vão 13 (!) empates para a Juventus na Liga italiana, o último conseguido, esta terça-feira, na casa da Atalanta (1-1). Com o ponto somado, a equipa de Bérgamo iguala o Inter de Milão na segunda posição, ainda que os milaneses tenham menos dois jogos realizados.

A abrir a segunda parte, o defesa Kalulu colocou a Juventus na frente, mas Retegui, lançado no jogo pouco antes por Gian Piero Gasperini, igualou o marcador ao minuto 78.

O jogo, muito interessante de seguir, teve vários lances de perigo junto das duas balizas. Os dois guarda-redes, e os ferros, impediram que houvesse mais golos para contar.

A Atalanta é segunda classificada na Serie A, com 43 pontos em 20 jogos, os mesmos que o Inter de Milão, mas apenas em 18 partidas disputadas. Já a Juventus, que continua invicta no campeonato, é quinta, com 34 pontos, fruto de sete vitórias e dos tais 13 empates.