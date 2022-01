A Udinese e o Torino anunciaram que foram alvo de medidas sanitárias devido aos muitos casos de covid-19 nas respetivas equipas, o que deverá afetar vários jogos agendados para esta semana em Itália.

A equipa de Udine, na qual atua o avançado português Beto, tem nove jogadores infetados e pediu oficialmente o adiamento dos próximos dois jogos - o desta quinta-feira com a Fiorentina e o de domingo contra a Atalanta - após medidas de quarentena e de vigilância sanitária aplicadas aos seus jogadores até 9 de janeiro.

Já o Torino tem seis jogadores com testes positivos e anunciou que todos os jogadores do plantel foram forçados a fazer uma quarentena de cinco dias: significa isto que não poderão defrontar a Atalanta nesta quinta-feira e a Fiorentina no domingo.



Entretanto, o Bolonha revelou que a autoridade de saúde local determinou que «todos os membros da equipa de futebol estão impedidos de participar em eventos desportivos oficiais até 09/01/2022». Por isso, o clube solicitou o adiamento dos jogos com o Inter de Milão (quinta-feira) e com o Cagliari (domingo).

Refira-se ainda que a Salernitana reportou na terça-feira nove casos positivos no plantel e pediu o adiamento do jogo contra o Veneza, também agendado para esta quinta-feira.

Para já, e apesar de o número de jogares com covid-19 na Serie A rondar os 80, o organismo ainda não havia adiado qualquer encontro até ao princípio da noite desta quarta-feira.