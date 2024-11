Os sorteios dos quartos de final, meias-finais e final da Liga das Nações, bem como dos play-off de subida e descida das Ligas A até à D, realizam-se na próxima sexta-feira, dia 22, em Nyon, Suíça, anunciou a UEFA, esta quinta-feira.

Os sorteios têm início marcado para as 12 horas locais, 11 horas em Portugal Continental.

Os quartos de final da Liga das Nações, fase para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A, realizam-se de 20 a 23 de março de 2025. Nestas datas jogam-se também os play-off das Ligas B/C e das Ligas A/B.

Já as meias-finais da Liga das Nações jogam-se a 4 e 5 de junho. Os jogos de terceiro e quarto lugares e a final disputam-se a 8 de junho.

Os play-off das Ligas C/D disputam-se a 26 e 31 de março de 2026.

Portugal é líder do grupo 1 da Liga A, com dez pontos. Na sexta-feira, basta um empate para garantir o apuramento para os quartos de final, podendo até fazê-lo já no 1.º lugar, na penúltima jornada, mediante o resultado do Escócia-Croácia.

Como funciona o sorteio e os play-off?

O sorteio vai arrancar com o alinhamento dos play-off das Ligas C/D. A sorteio vão os dois melhores 4.ºs classificados dos grupos da Liga C (pote 1), sorteados com os dois 2.ºs classificados da Liga D (pote 2). As duas seleções da Liga C jogam em casa na 2.ª mão.

Segue-se o sorteio do play-off das Ligas B e C. Envolve os quatro 3.ºs classificados da Liga B (pote 1), que cruzam com os quatro 2.ºs classificados da Liga C (pote 2). As quatro seleções da Liga C jogam em casa na 2.ª mão.

De seguida há o sorteio do play-off das Ligas A e B, em moldes semelhantes: com os 3.ºs classificados da Liga A (pote 1) e os quatro 2.ºs classificados da Liga B (pote 2). As seleções da Liga A jogam em casa na 2.ª mão.

Quanto ao sorteio dos quartos de final, os vencedores dos quatro grupos da Liga A cruzam com os 2.ºs classificados dos quatro grupos da Liga A. Há uma restrição no sorteio, que é o vencedor do seu grupo não poder defrontar o 2.º classificado do seu grupo. Depois, no sorteio das meias-finais, há quatro marcadores, que representam os quatro vencedores dos quartos de final: o primeiro marcador a sair joga em casa a primeira meia-final e o segundo a sair joga em casa a outra meia-final, o terceiro a sair é o semifinalista visitante da primeira meia-final e o outro o visitante da outra meia-final.