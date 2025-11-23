Países Baixos: Parrot volta a marcar, mas AZ Alkmaar perde em Heerenveen
Alexandre Penetra foi totalista na equipa de Alkmaar
Alexandre Penetra foi totalista na equipa de Alkmaar
Nem o talismã Troy Parrot valeu ao AZ Alkmaar para regressar aos triunfos na Liga neerlandesa. A equipa onde atua o português Alexandre Penetra, que foi totalista neste domingo, perdeu por 3-1 em Heerenveen e somou o segundo desaire na prova, mantendo ainda assim o terceiro posto na tabela classificativa.
Ao intervalo, o Heerenveen já vencia por 2-0, graças aos golos apontados por Dylan Vente (38 minutos) e Joris van Overeem (40 minutos), a fechar o primeiro tempo.
O herói irlandês Troy Parrot ainda devolveu alguma esperança ao AZ Alkmaar na conquista de um bom resultado quando reduziu a desvantagem, aos 75 minutos, mas, na resposta, Luuk Brouwers fez o 3-1, fechando o encontro.
Apesar do desaire na 13.ª jornada, o segundo seguido na Liga, o AZ Alkmaar continua a fechar o pódio, com 24 pontos, mas já está a 10 pontos de distância do líder, PSV. Quanto ao Heerenveen integra um grupo de quatro equipas, que inclui o Twente, o Fortuna Sittard e o Sparta Roterdão, que somam 17 pontos.