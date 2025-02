Um problema com o autocarro do Al Nassr, quando a comitiva do clube onde joga Cristiano Ronaldo se dirigia para o estádio King Abdul Aziz para defrontar o Al Wehda, levou ao adiamento do pontapé de saída da partida, referente à 22.ª jornada da Liga saudita.

Uma nova atualização dá conta de que o início da partida será adiado para as 17:00, uma hora depois do inicialmente previsto.