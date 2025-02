Numa fase em que nada parece correr de feição ao Al Nassr, há coisas que nunca falham. Num jogo que começou com uma hora de atraso, devido a uma avaria no autocarro que transportava a comitiva para o estádio King Abdul Aziz, um golo de Cristiano Ronaldo bastou à equipa de Riade para regressar aos triunfos na Liga saudita, na casa do último classificado, Al Wehda (0-2).

O Al Nassr demorou a entrar no jogo. O arranque, tímido, ficou ainda marcado pela lesão do central espanhol Laporte, substituído logo aos 12 minutos.

O Al Wehda, "lanterna vermelha" da Liga saudita, aproveitava para equilibrar as forças em campo e foi testando a atenção de Bento, que se mostrou seguro na baliza do Al Nassr.

Com o passar dos minutos, a equipa de Riade foi subindo de rendimento e fechou a primeira parte com a melhor ocasião da partida, num remate cruzado de Cristiano Ronaldo defendido, de forma vistosa, por Al Owayshir.

O golo da praxe de CR7, o 17.º na Liga, acabaria por mesmo por surgir no início da segunda parte, de cabeça, a passe de Ângelo, uma das duas mexidas operadas, ao intervalo, por Stefano Pioli no Al Nassr, juntamente com Wesley.

A resposta do Al Wehda ao golo sofrido foi positiva, tendo ficado perto do empate ao minuto 56, num remate à meia volta de Khodari, que saiu ao lado. Pouco depois foi Amyn, em boa posição, rematar à figura de Bento.

Depois dos sustos, o Al Nassr tornou a assumir as rédeas da partida e podia ter ampliado a vantagem num par de ocasiões desperdiçadas por Sadio Mané.

O Al Wehda, por seu turno, nunca deixou de acreditar numa surpresa e, em cima do minuto 90, Bacuna, à entrada da área adversária, fez a bola passar perto da baliza defendida por Bento.

No último lance da partida, Sadio Mané fechou o marcador, de penálti, com a anuência de Ronaldo, que permitiu ao internacional senegalês regressar aos golos dez jogos depois de ter bisado frente ao Al Akhdoud.