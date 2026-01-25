Sem o internacional português Rúben Neves, que cumpriu castigo, o líder da Liga saudita, Al Hilal, não foi além de um empate na casa do Al Riyadh (1-1) e vê o avanço para o segundo lugar, ocupado para já apenas pelo Al Ahli, encurtar para cinco pontos. Caso vença o Al Taawoun, na segunda-feira, o Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo, também fica a cinco pontos do primeiro posto da tabela.

Num golo construído por dois antigos avançados do Benfica, Marcos Leonardo adiantou o Al Hilal no marcador a meio da primeira parte, assistido de forma inadvertida por Darwin Núñez.

A resposta do Al Riyadh surgiu ao minuto 58, num canto batido pelo português Tozé que Ibrahim Bayesh aproveitou para fazer o 1-1. O Al Hilal ainda acertou no ferro, por Salem Al-Dawsari (74m), e acabou o jogo em superioridade numérica, após a expulsão de Tambakti (90+2m), mas não conseguiu evitar a escorregadela na 18.ª jornada do campeonato.

Ainda este domingo, o Al Fayha, de Pedro Emanuel, derrotou o Al Fateh, de José Gomes, por 2-0. O ex-Arouca, Jason, assistiu para o primeiro golo, apontado por Dahal (79m), tendo Sakala fechado o marcador pouco depois (88m).

Nota ainda para o sétimo triunfo consecutivo do Al Qadisiya, com Julián Quiñones e Mateo Retegui em destaque no ataque, frente ao “lanterna vermelha” Al Naijma (3-1), que tem como treinador o português Mário Silva.

Na segunda-feira, a 18.ª jornada do campeonato saudita fecha com os jogos Al Hazem-Damac (15h20), Al Nassr-Al Taawoun (17h30) e Al Ittihad-Al Okhdoud (17h30).