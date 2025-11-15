Um jogador do campeonato português foi decisivo no duelo de preparação entre Venezuela e Austrália, na madrugada deste sábado, em jogo decorrido nos Estados Unidos da América.

Em Houston, Jesus «Chucho» Ramírez, jogador do Nacional, marcou o único golo na vitória dos venezuelanos sobre a Austrália por 1-0. Celebrou aos 83 minutos, surgindo bem no coração da área e finalizando de primeira.

Vários jogadores que passaram pelo campeonato português atuaram pela Venezuela. Telasco Segovia, ex-Casa Pia, ou Nahuel Ferraresi, ex-FC Porto, foram titulares.

Com esta derrota, a Austrália sofre dois desaires consecutivos. Na verdade, o selecionador Tony Popovic aproveitou a ocasião para lançar quatro estreantes. A Venezuela não está apurada para o Mundial 2026, ao contrário da Austrália.