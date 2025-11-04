Dinamarca: Hjulmand (Sporting) e Froholdt (FC Porto) convocados
Seleção dinamarquesa vai defrontar as congéneres da Bielorrússia e da Escócia
Dois jogadores que atuam no campeonato português foram chamados à seleção da Dinamarca. Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, e Victor Froholdt, médio revelação do FC Porto.
O selecionador Brian Riemer escolheu 24 jogadores para os desafios decisivos do apuramento para o Mundial 2026, contra a Bielorrússia e a Escócia. Ambos os jogos decorrem no estádio Parken, em Copenhaga.
O habitual Joakim Maehle está lesionado, tal como o benfiquista Alexander Bah. O médio Philip Billing (Midtjylland) e o lateral Nikolas Nartey (Estugarda) foram chamados e podem ser internacionais A pela primeira vez.
A Dinamarca tem dez pontos em quatro jogos, o mesmo registo da Escócia. A Grécia soma três pontos e a Bielorrússia zero.
🇩🇰 DANMARK 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 4, 2025
Brian Riemer har udtaget 24 spillere til Herrelandsholdet til de to afgørende kampe mod Belarus i Parken og Skotland på udebane 💪#ForDanmark pic.twitter.com/HNHfD0RhAD