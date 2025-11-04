Dois jogadores que atuam no campeonato português foram chamados à seleção da Dinamarca. Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, e Victor Froholdt, médio revelação do FC Porto.

O selecionador Brian Riemer escolheu 24 jogadores para os desafios decisivos do apuramento para o Mundial 2026, contra a Bielorrússia e a Escócia. Ambos os jogos decorrem no estádio Parken, em Copenhaga.

O habitual Joakim Maehle está lesionado, tal como o benfiquista Alexander Bah. O médio Philip Billing (Midtjylland) e o lateral Nikolas Nartey (Estugarda) foram chamados e podem ser internacionais A pela primeira vez.

A Dinamarca tem dez pontos em quatro jogos, o mesmo registo da Escócia. A Grécia soma três pontos e a Bielorrússia zero.