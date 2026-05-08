Há dois jogadores do campeonato português na lista de pré-convocados para a seleção da Roménia, para a realização de dois jogos particulares.

Tony Strata, lateral do V. Guimarães, e Ianis Stoica, do Estrela da Amadora, não têm qualquer internacionalização pela seleção A da Roménia. Trata-se da primeira convocatória delineada por Gheorghe Hagi, lenda do futebol romeno que assumiu o cargo de selecionador recentemente.

É uma lista de 23 jogadores romenos que atuam no estrangeiro, faltando ainda, segundo a federação romena de futebol, os atletas que jogam em clubes do país. A lista final será anunciada em breve.

Além de Strata e Stoica, ambos a cumprir a primeira temporada na Liga, também Marius Corbu, do Ferencváros, e Otto Hindrich, do Legia Varsóvia, podem estrear-se na Seleção A.

A Roménia (que ficou fora do Mundial 2026) enfrenta a Geórgia em Tbilisi no dia 2 de junho, e recebe o País de Gales no dia 6 de junho, em dois duelos de preparação.