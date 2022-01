No jogo que fechou o dia na Ligue 1, e relativo à 21.ª jornada da competição, a armada portuguesa do Lille foi ao Vélodrome empatar com o Marselha, a uma bola.

Com José Fonte e Renato Sanches no onze, o Lille adiantou-se no marcador aos 15 minutos, graças a um golo de Sven Botman, assistido precisamente por Renato.

A 15 minutos dos 90, no entanto, Cengiz Under empatou para a formação da casa, isto numa altura que os forasteiros já jogavam reduzidos a dez unidades, depois da expulsão de Benjamin André aos 32 minutos.

Nota ainda para a entrada de Xeka no Lille nos descontos, ao passo que Tiago Djaló não saiu do banco.

Mais cedo, o Lyon, de Anthony Lopes, venceu em casa do Troyes (1-0): Moussa Dembelé, aos 33 minutos, assinou o único golo da partida, de penálti.

O Mónaco, com Gelson Martins, goleou na receção ao Clermont, por 4-0 (golos de Diop, Ben Yedder, por duas vezes, e Caio Henrique), ao passo que o Bordéus, de Ricardo Mangas, sofreu uma derrota pesada (6-0) em casa do Rennes – marcaram Terrier, Bourigeaud, Laborde, Truffert e Guirassy (2x).