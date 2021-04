O Marselha empatou esta noite na receção ao Estrasburgo (1-1), em jogo da 35.ª jornada da Liga francesa.

Stefan Mitrovic, antigo defesa-central do Benfica, abriu o marcador para a equipa visitante aos 73 minutos, mas Dario Benedetto empatou para o Olympique aos 86 minutos, ele que tinha entrado aos 83m.

Com este resultado, o Marselha iguala à condição o Lens no quinto lugar, com 56 pontos; já o Estrasburgo é 15.º, com 38 pontos.