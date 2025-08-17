Félix Correia estreou-se pelo Lille com uma assistência, mas o Dogues não foram capazes de vencer na casa do Brest (3-3), num jogo em que desperdiçaram uma vantagem de dois golos.

Aos 26 minutos, o Lille já vencia por dois golos de diferença, o primeiro apontado pelo “eterno” Olivier Giroud, a passe do ex-Gil Vicente, e o segundo por Haraldsson, que se isolou perante Majecki após ter roubado a bola a um defesa contrário no meio-campo.

A recuperação do Brest fez-se com um bis de Kamory Doumbia, aos 34 e 51 minutos [o segundo com elevada nota artística], mas o Lille foi capaz de recuperar a dianteira no marcador por intermédio de Mukau, aos 66m, num canto.

Só que, na resposta, Le Cardinal apontou o 3-3, resultado que perdurou até ao apito final. Perto do fim, o guarda-redes do Brest, negou, com o pé, o golo a Bouaddi.

A ronda inaugural da Ligue 1 prossegue este domingo, com destaque para a visita do campeão, PSG, ao reduto do Nantes, que é orientado pelo português Luís Castro (19h45).