O Lyon anunciou que pretende banir «para toda a vida» o adepto que atirou uma garrafa a Dimitri Payet logo nos instantes iniciais do encontro ante o Marselha, apelando à ajuda da Liga francesa e dos tribunais para que tal aconteça.

«O Olympique Lyonnais e o seu presidente participarão em todas as reuniões de análise, trabalho e propostas para que este tipo de agressão nunca mais volte a acontecer e permita que o nosso futebol se desenrole em ótimas condições de segurança», pode ler-se na nota publicada no site do clube.

« A instituição pede desculpas e deseja a recuperação ao capitão do Marselha», prosseguem.

A direção do Lyon afirma ainda que o agressor não é membro da claque e «foi imediatamente identificado graças às inúmeras câmaras» do estádio, pelo que o clube «já apresentou uma queixa contra o indivíduo».

Communiqué : L'Olympique Lyonnais condamne fermement l'incident lors d'OL-OMhttps://t.co/iSK0kvuzdl — Olympique Lyonnais (@OL) November 22, 2021

Recorde-se que o avançado francês foi agredido no momento em que se preparava para bater um pontapé de canto, aos quatro minutos. A partida foi interrompida, à semelhança do que já tinha acontecido em outros dois jogos da Ligue 1 nesta temporada.