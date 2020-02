O Lyon falhou a ultrapassagem ao Estrasburgo ao empatar em casa a uma bola, no jogo da 25.ª jornada da Liga Francesa.

Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, o Lyon adiantou-se por Bertrand Traoré aos 21m, mas o Estrasburgo viria a empatar ainda antes do intervalo por Kevin Zohi (42m), mantendo-se o resultado até ao final.

O Lyon ocupa o 10.º lugar, com 34 pontos, menos três do que o Estrasburgo, que é sétimo. O PSG lidera, seguido do Marselha, de André Villas-Boas, que joga esta noite com o Lille.

Ligue 1: classificação e resultados