O Lyon sofreu, mas venceu esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Brest (3-2), no jogo que abriu a jornada 26 da Liga francesa.

Com Anthony Lopes no onze inicial, o Olympique entrou com tudo e foi para o intervalo a vencer por 3-0: Lucas Paquetá inaugurou o marcador aos nove minutos, Depay assistiu Aouar para o 2-0 à passagem da meia-hora e em cima do intervalo o holandês fez ele próprio o terceiro, de penálti.

Só que no segundo tempo a formação da casa ainda assustou o conjunto orientado por Rudi García. Chardonnet fez o 3-1 no início da etapa complementar e Irvin Cardona reduziu para 3-2 à entrada para os últimos 15 minutos.

Apesar do susto, o Lyon conseguiu segurar o triunfo e assumiu, à condição, a liderança da Ligue 1, com os mesmos pontos do Lille, mas mais um jogo. O Brest está no 12.º posto, com 31 pontos.