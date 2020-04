O presidente da federação francesa confirma que a Liga 2019/20 está arrumada, seguindo assim a indicação dada pelo primeiro-ministro, Édouard Philippe, que anunciou que os desportos coletivos vão continuar proibidos até setembro.

«Acabou a Ligue 1 e a Ligue 2, assim como o National (terceiro escalão) e a Liga feminina. Estes quatro campeonatos acabam», disse Noël Le Graët, citado pelo L'Equipe.

O dirigente lamenta este desfecho, mas compreende-o, focando agora a preocupação na temporada 2020/21.

«Se não for possível jogar em agosto, à porta fechada, o calendário vai ser extremamente difícil. Temos de manter o contacto com o ministro do Desporto para ver se é possível jogar à porta fechada em agosto. Espero mesmo que seja possível. A decisão das autoridades justifica-se, não há nada a dizer, mas se apenas for possível jogar em setembro vai ser um problema», acrescentou.

Le Graët revelou ter sido informado da decisão na noite de segunda-feira, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e adiantou ainda que falou ao telefone com o presidente da UEFA.

Relativamente às classificações, o presidente da federação francesa admitiu o cenário de decretar subidas e descidas na mesma.