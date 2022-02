O Lille empatou a zeros na receção ao Metz, no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga francesa.

Os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Xeka foram titulares, enquanto Renato Sanches, que vinha de lesão, começou o jogo no banco de suplentes e entrou aos 82 minutos.

No conjunto visitante, o ex-Portimonense Fali Candé também jogou de início.

Com este resultado, o Lille segue no nono lugar, com 36 pontos. Já o Metz, é 18.º, lugar que dá acesso ao play-off de despromoção.