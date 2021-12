O Lille e o Lyon não saem da mediocridade na época 2021/22. Até no frente a frente foram incapazes de sair do nulo. Os campeões gauleses estão agra no 11º lugar e o Lyon é 13º. Inacreditável.



Neste clássico gaulês, José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches fizeram os 90 minutos pelo Lille, com Xeka a não sair do banco e Angel Gomes a entrar aos 69 minutos. No Lyon, Anthony Lopes fez mais um jogo irrepreensível na baliza.



Bem melhor fez o Bordéus. Ricardo Mangas foi o dono do lado esquerdo da defesa, com Fransérgio (ex-Sp. Braga) e Alberth Elis (ex-Boavista) também na equipa inicial. Os girondins foram ganhar por 2-1 a casa do Troyes e subiram ao 15º lugar, ultrapassando precisamente o Troyes - Mama Baldé (ex-Sporting e Aves) e Suk (ex-FC Porto) também jogaram.



Nos outros jogos de domingo, o Clermont Foot ganhou em Angers (0-1), o Metz goleou o Lorient (4-1) e o Rennes perdeu em casa contra o Nice (1-2).



