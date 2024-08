Angel Gomes colapsou em campo após um choque violento e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, durante o Reims-Lille, na tarde deste sábado. O jogo foi interrompido durante cerca de meia-hora. Tudo aconteceu aos 11 minutos de jogo.

A cara fechada de Amadou Koné diz tudo sobre a violência do choque com Angel Gomes. Incomodado após a dividida com o jogador do Lille, o jovem médio pediu desculpa a toda a gente, mesmo depois de ter sido expulso.

Sem querer, colidiu violentamente com o ex-Boavista numa disputa aérea. Angel Gomes desmaiou imediatamente.

O médio foi então submetido a manobras de reanimação e saiu de maca, ovacionado por todo o estádio, em Reims. Mais tarde, o Lille deu conta de que o jogador estava consciente quando saiu do estádio.