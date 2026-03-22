O Marselha saiu derrotado na receção ao Lille (2-1), num jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga francesa. O português Félix Correia, ex-Gil Vicente, foi titular do lado dos visitantes.

O goleador dos marselheses, Greenwood, saiu lesionado ao minuto 18. No lugar do inglês entrou Nwaneri. O médio emprestado pelo Arsenal justificou a entrada e fez o primeiro do encontro ainda na primeira parte (43m).

No segundo tempo surgiu a reposta do Lille. O belga Thomas Meunier restabeleceu o empate na partida aos 49 minutos. Félix Correia cedeu o lugar a Giroud (78m). O francês viria a mostrar-se preponderante.

Já nos instantes finais do encontro, Meunier serviu Giroud, que atirou para o golo da vitória aos 86 minutos.

Com este triunfo (2-1), o Lille sobe ao quinto lugar agora com 47 pontos. O Marselha, por sua vez, mantém-se na terceira posição com 49 pontos.

No outro jogo da tarde, o Paris FC venceu o Le Havre (3-2) numa luta pela manutenção na elite do futebol francês.

Immobile, ex-Lazio, abriu a contas do jogo ainda antes da meia hora de jogo (29m). Quatro minutos depois Seko marcou na própria baliza, dilatando a vantagem do Paris FC (33m).

Na segunda metade, Ndiaye conseguiu ainda reduzir para o Le Havre (61m). Alimani Gory, avançado francês de 29 anos, dissipou as dúvidas ao fazer o terceiro dos parisienses (86m).

Na compensação o Le Havre foi ainda a tempo de reduzir a desvantagem com o golo de Godson Kyeremeh (90+2m).

Com este triunfo (3-2), o Paris FC mantém-se na 13.ª posição com 31 pontos. O Le Havre, por sua vez, é 14.º com 27 pontos.

Já o Rennes e o Metz não conseguiram desfazer o nulo, perfazendo um empate sem golos. Com este tropeção (0-0), o Rennes desce para a sétima posição com 44 pontos. Já o Metz está na 18.ª e última posição com 14 pontos.

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