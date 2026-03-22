França: Giroud dá o triunfo ao Lille no reduto do Marselha
Internacional francês de 39 anos saltou do banco para garantir os três pontos
Internacional francês de 39 anos saltou do banco para garantir os três pontos
O Marselha saiu derrotado na receção ao Lille (2-1), num jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga francesa. O português Félix Correia, ex-Gil Vicente, foi titular do lado dos visitantes.
O goleador dos marselheses, Greenwood, saiu lesionado ao minuto 18. No lugar do inglês entrou Nwaneri. O médio emprestado pelo Arsenal justificou a entrada e fez o primeiro do encontro ainda na primeira parte (43m).
No segundo tempo surgiu a reposta do Lille. O belga Thomas Meunier restabeleceu o empate na partida aos 49 minutos. Félix Correia cedeu o lugar a Giroud (78m). O francês viria a mostrar-se preponderante.
Já nos instantes finais do encontro, Meunier serviu Giroud, que atirou para o golo da vitória aos 86 minutos.
Com este triunfo (2-1), o Lille sobe ao quinto lugar agora com 47 pontos. O Marselha, por sua vez, mantém-se na terceira posição com 49 pontos.
No outro jogo da tarde, o Paris FC venceu o Le Havre (3-2) numa luta pela manutenção na elite do futebol francês.
Immobile, ex-Lazio, abriu a contas do jogo ainda antes da meia hora de jogo (29m). Quatro minutos depois Seko marcou na própria baliza, dilatando a vantagem do Paris FC (33m).
Na segunda metade, Ndiaye conseguiu ainda reduzir para o Le Havre (61m). Alimani Gory, avançado francês de 29 anos, dissipou as dúvidas ao fazer o terceiro dos parisienses (86m).
Na compensação o Le Havre foi ainda a tempo de reduzir a desvantagem com o golo de Godson Kyeremeh (90+2m).
Com este triunfo (3-2), o Paris FC mantém-se na 13.ª posição com 31 pontos. O Le Havre, por sua vez, é 14.º com 27 pontos.
Já o Rennes e o Metz não conseguiram desfazer o nulo, perfazendo um empate sem golos. Com este tropeção (0-0), o Rennes desce para a sétima posição com 44 pontos. Já o Metz está na 18.ª e última posição com 14 pontos.