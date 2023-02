O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, recebeu o Estrasburgo, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da primeira liga francesa.

Com os portugueses Tiago Djaló e José Fonte a titulares, o Lille construiu o triunfo com dois golos do internacional canadiano Jonathan David, aos 23 e 28 minutos, o primeiro de grande penalidade.

O português André Gomes entrou aos 73 minutos de um jogo que, a par da derrota do Rennes na visita ao Toulouse (3-1) no primeiro jogo do dia, permite ao Lille a subida ao quinto lugar, de acesso às competições europeias (play-off da Liga Conferência).

O comandados de Paulo Fonseca ocupam a quinta posição, com 41 pontos, mais um do que o Rennes, agora sexto com 40.

O Toulouse venceu o Rennes com golos de Rafael Ratão (27m), Zakaria Aboukhlal (28m) e Thijs Dallinga (37m). Um autogolo de Antony Rouault ditou o tento dos visitantes, aos 55 minutos.

Já o Troyes, com o português Rony Lopes no onze inicial, perdeu por 4-0 na visita ao Stade de Reims: Marshall Munetsi (10m), Myziane Maolida (44m), Folarin Balogun (50m) e Jens Cajuste (82m) fizeram os golos da equipa comandada por Will Still.

O Montpellier, ainda sem Pedro Mendes, venceu por 3-0 na receção ao Brest, num resultado iniciado com um autogolo de Christophe Hérelle, aos quatro minutos. Depois, Téji Savanier fez o 2-0 de penálti ao minuto 17 e Elye Wahi fez o 3-0, aos 54 minutos.

O Angers-Auxerre terminou com empate a um golo. Um autogolo de Rayan Raveloson deu vantagem aos da casa e Matthis Abline, de penálti, ao minuto 22, fez o 1-1. O mesmo Abline não conseguiu concretizar outro penálti, já em tempo de compensação, que daria a reviravolta.

Este domingo, há ainda um Nantes-Lorient, que teve início às 16 horas, além do Lyon-Lens (19h45).