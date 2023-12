Acumulam-se os pretendentes por Tiago Djaló, que não compete desde março, à conta de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o internacional português, até março um dos homens chave na defesa do Lille de Paulo Fonseca, desperta particular interesse no Inter de Milão. Conforme escreve o portal italiano, o encanto por Djaló não é novo, remonta a janeiro, quando Skriniar acertou a saída para o PSG. Contudo, a estadia do eslovaco até junho obrigou a adiar as negociações pelo defesa luso.

Para o técnico Simone Inzaghi, o português – que concluiu a formação nos rivais de Milão – encaixa no sistema de três centrais, pode jogar como lateral e será aposta a longo prazo, pois tem apenas 23 anos.

Porém, a chegada de novos interessados, como Juventus, Atlético Madrid ou PSG, complicam os planos dos “nerazzurri”. Tiago Djaló termina contrato em junho e já terá comunicado a vontade de integrar um novo projeto. Por isso, o Lille exige até cinco milhões para a venda do defesa, ainda que o valor de mercado ronde os 16 milhões de euros.

Na imprensa italiana, por agora, especulam-se duas possibilidades. A Juventus apresentar a primeira proposta formal, uma vez que o ex-Porto Alex Sandro não irá renovar contrato. Ou o Inter reunir com os representantes de Djaló nas próximas semanas e antecipar um acordo para o verão.

De lembrar que o português chegou a França como moeda de troca para o negócio de Rafael Leão, em 2019. Tiago Djaló despontou interesse nesse ano, quando concluiu formação nos sub-19 do AC Milan. Antes, o defesa cresceu na academia do Sporting.