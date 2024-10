Tiago Santos sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no treino da passada terça-feira, informou o Lille.



Segundo o comunicado do clube francês, a lesão grave foi confirmada após o internacional jovem por Portugal ter realizado exames complementares. O jogador de 22 anos vai ser, referem ainda «Les Dogues», submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.



Contrato ao Estoril em 2023, Tiago Santos assumiu-se com titular do Lille e estava em destaque no arranque da presente temporada, tendo sido, inclusive, convocado por Roberto Martínez para os jogos contra Croácia e Escócia, em setembro. Nesta pausa para os compromissos das seleções, o defesa fez parte das escolhas do selecionador de sub-21, Rui Jorge, e participou no jogo com as Ilhas Faroé antes de ser dispensado devido a um problema no tornozelo.