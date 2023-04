O Lille, equipa comandada pelo português Paulo Fonseca, aproveitou a derrota do Rennes e subiu ao quinto lugar do campeonato francês, zona de acesso às competições europeias, ao vencer na receção ao Lorient, por 3-1, na 29.ª jornada.

Num jogo amplamente dominado pelos «dogues», Cabella inaugurou o marcador a passe do ex-Boavista Angel Gomes, aos 13 minutos.

Apesar do maior caudal ofensivo da equipa de Paulo Fonseca, que lançou José Fonte de início, os visitantes conseguiram chegar ao empate, num lance em que Ibrahima Koné ganhou vários ressaltos e bateu Lucas Chevalier (79m).

Logo a seguir, Abergel deixou os visitantes em inferioridade numérica, ao ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

Foi então que Paulo Fonseca lançou Zhegrova para jogo e a aposta foi certeira. O avançado do Kosovo marcou aos 89m após nova assistência de Angel Gomes e, aos 90+1m, fechou o resultado em 3-1.

O Lille, agora no quinto posto, tem 52 pontos. Já o Lorient, segue no oitavo posto, com 44.