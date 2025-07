Depois da experiência na Major League Soccer (MLS), Olivier Giroud está de volta ao país natal, onde não joga desde 2012. O avançado de 38 anos foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Lille, com contrato de uma época.

Giroud antecipou o término de contrato com os Los Angeles FC, logo após a participação no Mundial de Clubes, mas ainda esteve na derrota da madrugada de segunda-feira, diante dos Vancouver Whitecaps (1-0). Ao serviço do emblema da Califórnia, marcou cinco golos e anotou quatro assistências, num total de 36 jogos.

Giroud, maior artilheiro da história da seleção francesa e terceiro jogador com mais jogos pelos «Les Bleus», chega para cupar o lugar de Jonathan David, que saiu a custo zero e está a ser associado à Juventus.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O experiente avançado francês deixou o país há 13 anos, quando foi campeão pelo Montpellier. Representou Arsenal, Chelsea e Milan, antes da aventura nos EUA.