O defesa central espanhol Sergio Ramos é baixa no Paris Saint-Germain para a decisão da Supertaça de França, contra o Lille, no domingo, devido a lesão.

O PSG informou esta terça-feira, na convocatória para o jogo particular ante o Sevilha, realizado ao final desta tarde, que o antigo jogador do Real Madrid está a recuperar aos poucos de uma lesão sofrida no gémeo da perna esquerda.

«O seu retorno aos treinos está previsto para uma semana», informou o PSG, o que quer dizer que o central não estará apto para o jogo de domingo ante a equipa onde jogam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

O Lille-PSG jogam a Supertaça às 19 horas de domingo, em Telavive, Israel.