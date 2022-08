O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, entrou a vencer na liga francesa de 2022/23, ao golear na receção ao recém-promovido Auxerre, por 4-1, num jogo marcado por uma grande entrada em jogo da equipa do norte de França.

Aos três minutos, o Lille, que teve os portugueses José Fonte e Tiago Djaló a titulares, assim como o ex-Boavista Angel Gomes e o ex-Desp. Chaves Alexsandro, já vencia por 2-0. Por essa altura, Jonathan David fazia o segundo golo da equipa, já depois do 1-0 apontado no primeiro minuto, por Benjamin André.

O 3-0 surgiu ainda na primeira parte, por Jonathan David, que bisou na partida aos 39 minutos.

Na segunda parte, Akim Zedadka fez o 4-0 aos 64 minutos e Charbonier reduziu a diferença ao minuto 68, para o 4-1 final.

Tiago Djaló viu um cartão amarelo ao minuto 73 e foi substituído ao minuto 75.

Os golos da vitória do Lille de Paulo Fonseca:

No resto do dia, e num jogo que opôs dois internacionais sub-21 portugueses, o Lens, com David da Costa, venceu na receção ao Brest de Pereira Lage, por 3-2. O Montpellier, com Pedro Mendes no banco, venceu pelos mesmos números na receção ao Troyes, que não teve Abdu Conté.

Este domingo, houve ainda dois empates: 1-1 no Toulouse-Nice e 0-0 no Angers-Nantes.

Este domingo, há ainda um Rennes-Lorient (16h00) e um Marselha-Reims (19h45).