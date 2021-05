Xeka sagrou-se campeão de França com o Lille e, na festa do título, destacou a mentalidade do grupo e o facto de a equipa não ter consentido uma derrota diante dos cinco primeiros classificados:

- É inexplicável, este jogo desta noite foi com uma final. Foi um jogo com muitas emoções. Marcámos dois golos rápidos e sofremos no final. Acho que o que a equipa mostrou esta noite foi o que mostrou ao longo de toda a época, foi um título totalmente merecido, fizemos tudo para o ter. Não perdemos um jogo com as equipas do top-5. Só isso já é incrível, foi totalmente merecido. Agora queremos ir ter com os nossos adeptos, foi por eles que lutámos, vamos festejar todos juntos.

- Este grupo é muito especial, desde o início da época que sabíamos que podíamos ir longe. Sabíamos que olhavam para nós com desconfiança, que eramos uma equipa da Liga Europa. Fomos como leões, não fomos os mais rápidos, não fomos os mais inteligentes, não quisemos ser os mais fortes, mas somos os reis de toda a França. Graças à nossa mentalidade, acreditámos sempre em nós e agora vou festejar com os meus companheiros.