O grupo de trabalho da FIFA dedicado à covid-19 anunciou, no final da primeira reunião, realizada por videoconferência, um conjunto de recomendações, entre as quais a alteração do limite de idade no torneio olímpico, em Tóquio, de 23 para 24 anos, de forma a que as equipas possam manter o grupo de jogadores que garantiu a qualificação para a competição que foi adiada para 2021.

Segundo os regulamentos, são elegíveis para o torneio dos Jogos Olímpicos de Tóquio os jogadores nascidos depois de 1 de janeiro de 1997, mas este critério ficou em causa quando foi anunciado o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021.

Nesse sentido, o grupo de trabalho criado pela FIFA recomenda prolongar o limite por mais um ano, de forma a que as seleções possam manter o mesmo grupo de jogadores que, em 2021, já poderão ter 24 anos. Uma recomendação que terá ainda de ser aprovada pelo comité-executivo da FIFA.

Em relação ao torneio olímpico feminino não haverá alterações, uma vez que neste caso não está definido um limite de idades.

Entre outras recomendações, o grupo de trabalho pede também o adiamento de todos os jogos internacionais, masculinos e femininos, marcados para junho de 2020, face à atual crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Foi ainda sugerida a criação de um fundo para apoiar o futebol a nível mundial.