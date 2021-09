A LaLiga já revelou os tetos salariais que as 20 equipas da Liga espanhola terão de respeitar durante a época 2021/22.

O Real Madrid continua a ter o maior orçamento disponível, mas viu a disponibilidade financeira cresceu substancialmente dos 468,5 milhões de euros em 2020/21 para os €739M.

Fortemente atingido por uma crise financeira que teve forte impacto na construção do plantel para a presente temporada, o Barcelona é apenas a sétima equipa com mais dinheiro disponível para gastar em salários de jogadores, treinador, treinador-adjunto, preparador-físico, equipa de reservas e jovens. O emblema culé está abaixo do 100 milhões de euros: são €97,9M, 13 por cento do que o rival Real Madrid está autorizado a gastar. São menos €284,7M face ao permitido (€382,7M) em 2020/21.

À frente do Barcelona estão, por esta ordem Sevilha, Atlético Madrid, Villarreal, Real Sociedad e Athletic Bilbao. Todos estão, no entanto, muito longe do Real Madrid. A equipa de João Félix, atual campeã de Espanha, terá um orçamento mais apertado: baixou dos €252,7M para os €171,6M em 2021/22.

Destaque ainda para outro histórico em crise: o Valência de Gonçalo Guedes, Thierry Correia e Hélder Costa é quem tem menos dinheiro disponível: apenas 30,99 milhões de euros, menos 72,4 milhões do que em 2020/21. Valência, Atlético Madrid, Barcelona, Betis, Athletic Bilbao, Levante, Granada e Betis são as equipas que tiveram os limites salariais reduzidos.

O Sevilha, que no ano passado era a quarta equipa com o maior orçamento disponível para gastos com pessoal, é agora a segunda: 200,4 milhões de euros, mais 14,6 milhões do que em 2020/21.

Refira-se que esta tabela está sujeita a uma revisão após o mercado de inverno.

Confira os limites salariais das equipas da Liga espanhola para 2021/22: