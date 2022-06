O brasileiro Lincoln, primeiro reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe e que era um dos alvos do FC Porto neste mercado de transferências, assumiu que existiam vários clubes interessados na sua contratação.

«Havia outras equipas que me queriam, mas quando soube que o Fenerbahçe estava interessado, quis vir para cá. Já estive na Turquia antes e tive uma temporada de sucesso aqui [em 2018 no Rizespor]. Depois dessa temporada, fiquei com ideia de jogar numa equipa grande como o Fenerbahçe. Não foi possível na altura, mas continuei a trabalhar e recebi a recompensa. Vim para cá fruto do meu trabalho. Estou muito feliz», disse em entrevista à televisão do clube turco.

O médio de 23 anos contou que teve uma conversa com Jesus antes de rumar ao Fenerbahçe e deixou elogios ao técnico luso.

«Falei com ele antes de vir. Já joguei contra ele antes. Sinto-me privilegiado por trabalhar com ele. Acho que todos nesta equipa se sentem assim porque temos a oportunidade de trabalhar com um treinador destes. Ele rira o melhor do jogador. É uma grande pessoa, um grande treinador. Não há dúvida de que esta temporada será boa com ele», projetou.

O antigo jogador do Santa Clara descreveu Jesus como um técnico muito preocupado com os «detalhes».

«Fazem a diferença. É por isso que devemos estar felizes em trabalhar com um treinador assim. Ele presta muita atenção aos detalhes, explica-nos tudo. Quase perfecionista. Não há dúvida de que desta forma teremos sucesso», concluiu.