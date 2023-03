A Argentina goleou a seleção de Curaçau por 7-0, na noite de terça-feira, um hat-trick histórico de Lionel Messi, que chegou aos 100 golos pela equipa sul-americana, ultrapassando mesmo essa marca no particular realizado em Santiago del Estero.

Messi fez o 1-0 aos 20 minutos, naquele que foi o golo 100 pela seleção. Depois, voltou a marcar aos 33 e aos 37 minutos e, pelo meio, fez uma assistência para Enzo Fernández marcar (35m).

Os outros golos foram apontados por Nicolás González (23m), Ángel Di María (78m, penálti) e Gonzalo Montiel (87m).

O benfiquista Nicolás Otamendi foi titular e saiu aos 50 minutos.

A seleção de Curaçau, que contou com o boavisteiro Kenji Gorré, do Boavista, no onze inicial (saiu ao minuto 58) foi praticamente inofensiva em termos atacantes, com Emiliano Martínez a ter muito pouco trabalho, tal como Franco Armani, que entrou aos 80.

Finalizado o encontro, a festa prosseguiu, com Messi a ser agraciado pelos 100 golos e a equipa a dar a volta de honra ao estádio com a taça do Mundial 2022, celebrando ao som da famosa música “Muchachos”, que acompanhou a seleção durante todo o Mundial.

Com o hat-trick alcançado neste jogo, Messi tornou-se o terceiro jogador da história do futebol a atingir e ultrapassar os 100 golos pela sua seleção. Tem agora 102 golos em 174 internacionalizações.

Messi, atualmente com 35 anos, junta-se no “clube do centenário” ao português Cristiano Ronaldo, que soma 122 golos em 198 encontros, e ao já retirado iraniano Ali Daei, que fechou a sua carreira com 109, em 148 embates.

O jogador nascido em Rosário a 24 de junho de 1987 estreou-se na seleção principal argentina a 17 de agosto de 2005, ante a Hungria, num jogo em que foi expulso pouco depois de entrar em campo. Estreou-se a marcar ao sexto jogo, frente à Croácia, num particular realizado a 1 de março de 2006.