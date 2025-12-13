A visita de Lionel Messi à Índia ficou marcada, na manhã deste sábado, pelo caos no Estádio Salt Lake, em Calcutá, com centenas de fãs que esperavam ver o argentino – num evento pago – a arremessarem cadeiras e a provocarem outros estragos no recinto desportivo, depois de Messi ter feito uma breve aparição de 22 minutos no relvado.

Messi tinha programada uma visita de 45 minutos ao estádio, mas a duração prevista não chegou a metade do tempo, algo que provocou a frustração de muitos dos presentes nas bancadas, que além de arrancarem e atirarem cadeiras para o relvado e para a pista de atletismo, também o fizeram com outros objetos no estádio. Houve também quem invadisse o campo.

O internacional argentino que joga no Inter Miami caminhou pelo relvado e acenou aos adeptos no estádio com capacidade para 80 mil pessoas e que praticamente encheu. Porém, e segundo relatos à imprensa indiana, muitos fãs mal conseguiram ver Messi, que estava rodeado por seguranças e convidados especiais.

«Nem vimos a cara dele. Isto é uma fraude», dizem adeptos

«500 pessoas estavam à volta dele os políticos todos… Porque é que nos chamaram então? Isto é o meu bilhete. As pessoas pensam que somos estúpidos aqui. Vejam o meu bilhete, que custou 12 mil rupias [ndr: cerca de 113 euros atualmente] e nem sequer vimos a cara dele», afirmou um adepto, à Asian News International (ANI).

«Ele veio dez minutos e foi embora. Isto é uma fraude. O dinheiro, as emoções e o tempo das pessoas foi perdido», disse outro visitante, ao mesmo portal de notícias asiático.

Outro adepto, que fez quase 1500 quilómetros para ver Messi, deixou o seu testemunho à Reuters. «Messi saiu rapidamente, acho que se sentiu inseguro», afirmou Eddie Lal Hmangaihzuala.

Organizador do evento detido

Entretanto, Satadru Dutta, o principal organizador do evento no estádio, foi detido pela polícia. A informação já foi confirmada pelo diretor-geral da polícia de Bengala Ocidental, Rajeev Kumar.

«Já detivemos o principal organizador. Estamos a tomar medidas para que esta má gestão não fique impune. O plano era que ele viesse aqui, acenasse, cumprimentasse algumas pessoas e fosse embora. O Governo já constituiu uma comissão que vai analisar todos os aspetos, inclusive se houve falha de gestão da organização, ou outra coisa qualquer», assegurou Kumar, aos jornalistas, citado pela Reuters e pelo Times Of India.

Ministra pede desculpa a Messi

A ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, deixou entretanto um pedido de desculpas público a Lionel Messi, pela desordem que se seguiu à sua curta visita ao estádio.

«Estou profundamente perturbada e chocada com a má gestão presenciada este sábado no Estádio Salt Lake. Eu estava a caminho do estádio para assistir ao evento junto com milhares de amantes do desporto e fãs que se reuniram para ver de perto o seu jogador de futebol favorito, Lionel Messi. Peço sinceras desculpas a Lionel Messi, bem como a todos os amantes do desporto, pelo infeliz incidente», referiu Banerjee, numa publicação através do X, adiantando que está a ser constituída uma comissão de inquérito que «conduzirá uma investigação detalhada sobre o incidente, apurará responsabilidades e recomendará medidas para evitar que tais ocorrências se repitam no futuro».