Desiludido. De mãos na cabeça. E com poucas razões para sorrir, sobretudo no final do jogo no Wanda Metropolitano, que terminou com a vitória do Atlético de Madrid ante o Barcelona, por 1-0.

O argentino Lionel Messi, que cumpriu todo o jogo ante João Félix e companhia, mostrou o descontentamento em várias fases do encontro no relvado e as fotografias dos repórteres na capital espanhola evidenciam o estado de espírito do jogador, numa fase negativa dos catalães no campeonato.

Com a derrota ante os colchoneros, o Barcelona sofreu a terceira derrota em oito jornadas, é 10.º classificado com 11 pontos e ficou a nove pontos do Atlético, que agora lidera a prova, ao lado da Real Sociedad.

