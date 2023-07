O dono do Inter Miami, Jorge Mas, revelou que o clube da Major League Soccer já tencionava contratar Lionel Messi desde 2019 e explicou o que teve de fazer para convencer o internacional argentino a mudar-se para o futebol dos Estados Unidos.

«Em 2019, começámos a pensar em como poderíamos trazê-lo. Messi pode transformar a MLS na segunda ou terceira melhor liga do mundo. Acho que ele quer deixar a sua marca e poderá fazer isso além do futebol. Quando ele se reformar, vai ter uma participação no clube», afirmou o dirigente em entrevista ao El País.

«Imagino uma vida depois do futebol para Messi muito parecida com a de David [Beckham] ou a de Michael Jordan», acrescentou.

Jorge Mas revelou ainda que Messi vai auferir «entre 50 e 60 milhões de euros anuais» e destacou o papel da Apple, que detém os direitos de transmissão da MLS, nas negociações. O avançado argentino, refira-se, vai receber vai receber parte das receitas dos assinantes da plataforma de streaming Apple TV+, além de ter direito a uma percentagem da venda de camisolas.

«Foram três anos, um ano e meio muito intensamente. Muitas conversas com o Jorge, o pai. No final de maio, achei que tinha ficado fechado. Beckham só conversava com ele sobre questões desportivas, porque ele estava a jogar e não queria que se sentisse pressionado. Falámos em Barcelona, Rosario, Doha… Estive todo o Mundial no Qatar a acompanhar a Argentina. Para fechá-lo foi muito importante o contrato com a Apple. As conversas com a Apple estão a decorrer muito bem e os interesses estão a alinhar-se. Se o futebol crescer nos Estados Unidos, ele vai sair beneficiado. É justo», frisou.

Jorge Mas assegurou ainda que o Inter Miami quer rodear Messi de «jogadores do seu nível», daí terem avançado para a contratação de Sergio Busquets.

«Falávamos com o Busquets há cerca de ano», confessou, tendo também prometido «mais duas ou três contratações» e revelado que abordaram Jordi Alba e Angel Di María, este último sem sucesso.