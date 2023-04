A escassos meses de terminar contrato com o PSG, o futuro de Lionel Messi permanece em aberto. O mítico Mario Kempes decidiu deixar um conselho a «La Pulga» acerca do próximo passo na carreira.



«Não acho que seja saudável para o Messi voltar ao Barcelona. Para chegar tranquilo ao próximo Mundial será melhor continuar em França. Os objetivos do Barcelona são diferentes, a equipa ainda está a reorganizar-se. Há muita confusão. Pensando apenas na seleção, desejo que fique no PSG», começou por dizer o campeão do Mundo pela Argentina em 78, numa entrevista à rádio «Super Depor».



O ex-jogador explicou ainda o motivo pelo qual deseja a permanência do compatriota em Paris. «É mais provável Messi chegar fresco física e mentalmente à seleção se estiver em França.»



Kempes refletiu ainda sobre os assobios que Messi ouviu dos próprios adeptos do PSG nos jogos depois do Mundial 2022. «Isso acontece por ele jogar em França, país que perdeu a final do Mundial contra a Argentina e num jogo em que o Messi foi a figura. Dói-lhes ver que o melhor jogador do mundo não tenha o mesmo rendimento que teve no Qatar», concluiu.