O antigo futebolista brasileiro Edílson, que passou pelo Benfica na década de 90, considerou que o português Cristiano Ronaldo «é só força» física e que Neymar e Lionel Messi só podem ser mais jogadores do que ele se forem campeões mundiais, algo que o próprio conseguiu pelo Brasil, em 2002.

«O Renato Gaúcho falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo e eu não posso falar? O Cristiano Ronaldo é só força, chuta de pé direito, de pé esquerdo. Eu sou mais habilidoso do que ele», afirmou Edílson, de forma surpreendente perante o ex-colega e compatriota Neto, no programa ‘Donos da Bola’, da Rede Bandeirantes, na terça-feira.

Campeão brasileiro por duas vezes, quer no Palmeiras, quer no Corinthians, Edílson defendeu ainda que foi melhor jogador do que Neymar na melhor fase das respetivas carreiras.

«Eu e o Neymar, na fase boa? Eu. Na fase boa eu. Eu sou o único jogador que mudei de posição e continuei a mesma coisa. Eu era médio ofensivo quando sai do Guarani [1992], fui para a seleção brasileira como médio ofensivo, disputando com Raí, Zico, consigo [Neto] Juninho Paulista, Dener. Depois o Vanderlei colocou-me a avançado e eu disputei como Romário, Bebeto, Careca, Müller. Joguei mais, lógico. Para ele [Neymar] jogar mais que eu, tem de ser campeão mundial. Eu tenho personalidade, o Messi, para jogar mais que eu, tem de ser campeão mundial», concluiu.