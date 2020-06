O antigo futebolista Samuel Eto’o, que jogou com Lionel Messi no Barcelona, considera que, tendo o argentino ao lado, faria sempre uma equipa colocando-o em consideração.

«Faria sempre uma equipa questionando Messi quem queria ter ao seu lado, na sua equipa», afirmou Eto’o, em declarações ao jornal espanhol Marca, reproduzidas esta quinta-feira.

Em 2010, Eto’o venceu a Liga dos Campeões pelo Inter de Milão com o treinador português José Mourinho e voltou a frisar os elogios ao técnico luso. «Primeiro, é um amigo. É frontal e, quando não gosta de algo, diz. Temos temperamentos fortes e damo-nos bem. Outra coisa é que só importa o resultado. É a sua forma de ver o futebol e, nesse estilo, é o número um. Ganhar-lhe no seu estilo é impossível. É um vencedor e um líder nato, dizia-te as palavras certas», sublinhou.

O camaronês, formado no Real Madrid, onde ainda jogou como sénior, mas de forma fugaz antes de rumar ao Maiorca, em 1999/2000, diz não ter «nenhum problema» com o facto de não ter jogado mais no clube da capital.

«Deram-me a oportunidade de sonhar como futebolista. Não tive oportunidade de jogar no Real Madrid. Tive êxitos noutros lugares e o sentimento culé [pelo Barcelona] surgiu. Agradeço a todos, não esqueço os anos que passei na Cidade Condal. Nos dois ou três primeiros anos do nosso Barcelona jogávamos futebol como na PlayStation», lembrou o ex-avançado, que representou o Barcelona entre 2004 e 2009.

Embaixador do próximo Mundial de futebol, no Qatar, Eto’o afirmou, ainda, que «muitos criticaram» a eleição da nação anfitriã, mas crê que o «Mundial 2022 vai ser o melhor alguma vez organizado nos próximos 50 ou 100 anos».