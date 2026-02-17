Antonela Roccuzzo e Lionel Messi conhecem-se há quase 30 anos e estão juntos há 20, mas, pelo que mostram nas redes sociais, continuam a cuidar da relação como se fossem os primeiros dias.

Desta vez, a argentina partilhou nas redes sociais as surpresas que Messi lhe fez no dia dos namorados. O que inclui jantar romântico, prendas fofinhas e, claro, muitos chocolates.

