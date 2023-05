Lionel Messi está de visita à nova «casa» de Cristiano Ronaldo, entre polémica e rumores relativos a uma eventual transferência.

O internacional argentino está na Arábia Saudita acompanhado pela família, e o Ministro do Turismo, Ahmed Al Khateeb, fez questão de dar as boas-vindas através das redes sociais, com imagens do jogador, da esposa e dos filhos.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08