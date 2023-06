Christophe Galtier confirmou que Lionel Messi vai fazer o último jogo pelo PSG frente ao Clermont, da última jornada da Ligue 1. Está confirmada assim a saída do internacional argentino, cujo vínculo com os parisienses expira no próximo mês.



«Foi um privilégio treinar o melhor jogador da história do futebol. Este será o último jogo de Messi no Parque dos Príncipes. Espero que ele seja recebido da melhor forma possível», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Acontece muita coisa com o Leo. Ele foi um elemento importante este ano, mostrou-se sempre disponível e presente nas sessões de treino. Sofreu críticas injustas durante a temporada quando aos 35 anos, com um Mundial pelo meio, marcou 21 golos e fez 20 golos. Foi decisivo em 41 ocasiões. Sempre esteve ao serviço da equipa. Para mim, enquanto treinador, foi um privilégio acompanhá-lo ao longo da temporada», acrescentou.



Termina assim uma etapa de duas temporadas de Lionel Messi no PSG depois de mais de uma década no Barcelona. Em Paris, o futebolista de 35 anos marcou 32 golos e fez 34 assistências em 74 jogos.



Antes de se tornar num jogador livre, Messi tem o último jogo pelo PSG agendado para as 20h00 deste sábado, diante do Clermont.