Gerard Piqué, central do Barcelona, é o mais recente jogador do plantel blaugrana a reagir à saída de Lionel Messi do emblema catalão. O internacional espanhol afirma que «nada voltará a ser o mesmo» sem o argentino no clube.

«Nada voltará a ser o mesmo. Nem Camp Nou, nem a cidade de Barcelona, nem nós mesmos. Depois de mais de 20 anos no clube, deixarás de vestir a camisola de Barça. A realidade é, por vezes, muito dura», escreveu Piqué na sua conta oficial do Instagram.

«Agora, vais-te embora. Mas sei que um dia voltarás, há coisas por fazer. Que fiques bem, desfruta do sítio para onde vais, e continua a ganhar como só tu sabes. Aqui, sentiremos a tua falta. Amo-te, Leo», concluiu o defesa do Barcelona.