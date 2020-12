O futebolista argentino do Barcelona, Lionel Messi, foi multado em 600 euros pelo Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pela homenagem feita ao compatriota Diego Armando Maradona, no festejo do golo que ditou o 4-0 final ante o Osasuna.

Na resolução, publicada esta quarta-feira no sítio da RFEF, sublinha-se o «retirar da camisola, depois da marcação de um golo, mostrando uma nova camisola da equipa Newell’s Old Boys, da temporada 93/94, com o dorsal número 10 nas costas».

Apesar de ter sido entendido que é uma «sentida e sincera homenagem a uma das lendas mais importantes da história do futebol», é evocado o artigo 91 do Código Disciplinar, que «não estabelece nenhum motivo de exceção de responsabilidade derivado do tirar a camisola», lê-se no mapa de castigos.

Foi ainda aplicada uma multa adicional de 180 euros ao Barcelona. Há um prazo de dez dias para o clube recorrer, a partir do momento em que seja notificado.