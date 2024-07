As imagens da final da Copa América preocuparam os adeptos e o Inter Miami esclareceu, esta terça-feira, a lesão que Lionel Messi contraiu diante da Colômbia.

O avançado de 36 anos está a contas com uma lesão no ligamento do tornozelo direito, mas ainda não existe data para o regresso aos relvados. Ainda assim, Messi não será operado e a recuperação não deverá ser muito demorada.

Messi lesionou-se no final da primeira parte, após um lance com Arias, mas quis continuar em campo, até ter de ser substituído aos 66 minutos. O astro argentino ficou em lágrimas, com visíveis dores e o tornozelo inchado. Contudo, assistiu ao jogo no banco de suplentes e acabou a levantar o troféu.