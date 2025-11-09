Mais uma noite de «show» de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS)! O internacional argentino bisou na goleada caseira do Inter Miami sobre o Nashville (4-0), que confirmou a passagem da equipa da Flórida às meias-finais de Conferência, onde o adversário será o Cincinnati.

Messi abriu o marcador logo aos dez minutos, com um remate certeiro de fora da área. Já aos 39, a passe de Mateo Silvetti, o ex-Barcelona e PSG só precisou de encostar para chegar ao bis.

No segundo tempo, Tadeo Allende (73m) dilatou a vantagem do Inter Miami, após combinação entre Lionel Messi e Jordi Alba.

Allende também bisou no encontro, três minutos depois, na sequência de um passe de Messi, que, assim, chegou às 400 assistências na carreira.