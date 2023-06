Com cinco presenças em Campeonatos do Mundo ao serviço da Argentina, Lionel Messi voltou a afirmar que não deve jogar no Mundial de 2026, no México.

«Como disse antes, acho que não vou participar no próximo Mundial. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não mudei de ideias sobre isso. Gostava de estar lá para ver, mas não vou participar», disse o internacional argentino numa entrevista à Titan Sports.

«Depois de conquistar o Mundial que me faltava, estou satisfeito e grato pela carreira que fiz, e isso é o mais importante para mim. Acho que foi o meu último Mundial», acrescentou.

Messi, que já anunciou que vai jogar no Inter Miami na próxima temporada, desvalorizou ainda uma eventual conquista da Bola de Ouro.

«Nesta fase da minha vida, isso não é mais importante para mim. Sempre disse que os prémios individuais não são o que importa para mim, mas os coletivos. O prémio mais importante é o Mundial. Este é o maior prémio para mim», vincou.